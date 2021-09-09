По 14-15 центнеров с гектара собирают аграрии Кызылжарского района

09Поработать на таком комплексе мечтает каждый. Рустам Алимбеков — профессионал своего дела. В хозяйстве работает семь лет. Сидит за рулем комбайна марки «ESSIL». Условиями труда и зарплатой доволен.

Рустам Алимбеков, работник ТОО «Шагала Агро», Кызылжарский район:



— Первый год сижу на этом комбайне. Ничего не ломается. Послабее чуть-чуть, но работать можно. Хотел бы на новый комбайн сесть.

В уборке задействовали 9 единиц техники. Среди них — вот эти комбайны немецкого производства. Импортной техникой здесь довольны. Объем бункера составляет 6-7 тонн. По сравнению с остальной техникой они более модифицированы. В товариществе их приобрели 7 лет назад. В планах еще закупить 4 комбайна марки «CLAASS».

Алишер Ашимов, корреспондент:



— Перед тем, как зерно отправить на элеватор, его привозят на склад. Здесь его сушат и очищают. Как говорят аграрии, в этом году влажность зерна составила 14%. Это считается нормой.

В ТОО «Шагала Агро» стараются использовать каждый погожий день. Несмотря на засуху, ежегодно здесь собирают хороший урожай. В каждом сезоне — по 14-15 центнеров с гектара.

Ғабдолқапар Бәри, директор ТОО «Шагала Агро», Кызылжарский район:



— В этом году уборка, как и посевная, для сельского хозяйства была очень сложной. На сегодня мы убираем пшеницу по 13-14 центнеров с гектара. Ячмень убираем 12-13 центнеров с одного га. В этом году нас спасают масличные культуры. Они дают больше среднего. И на сегодня цена на него хорошая.

В этом сезоне в хозяйстве засеяли более 10-ти тысяч гектаров пашни. Из них 2 тысячи заняла масличка. Остальные — зерновые и зернобобовые культуры. Убрали аграрии уже больше половины. Обмолот составил 4 тысячи тонн зерна.

Алишер Ашимов