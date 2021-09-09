Мусор в Рабочем поселке не убирали полтора месяца

Уже который день перед жителями Рабочего поселка разворачивается неприятная картина: баки переполнены, мусор летает по всей улице.

Неля Малофеева, жительница г.Петропавловска:



— Почти каждый день 28 метров в секунду. Разлетается вся мусорка, получается полный бардак, а потом мы боремся за чистоту нашего города. Где же чистота города, если мы так убираем мусорки?

Неля Малофеева каждый месяц добросовестно платит за вывоз мусора и в недоумении, почему его все-таки не убирают.

Неля Малофеева, жительница г.Петропавловска:



— Воняет жуть! Этим всем мы дышим. Вопрос… За что мы платим ЖКХ? Вот в последние полгода такое безобразие. Я понимаю, может ЖКХ не успевает, но, извините, или цену снижайте, или в конце концов убирайте за собой.

В «Коммунхозе» проблему признают. От ответственности не уходят. Дело в том, что на балансе предприятия всего 4 мусоровоза. Один из них пришёл в негодность, второй — на штрафстоянке. Путем небольших арифметических вычислений можно понять, что осталось у коммунальщиков всего 2 машины. Отчего и возникли задержки вывоза отходов.



Мухит Молдахметулы, директор ТОО «Коммунхоз»:



— Это ГАЗ-53 и ЗИЛ. У них кузова очень маленькие и мы не успеваем. Приносим свои извинения населению Рабочего поселка. Сейчас эта работа проводится. Надеемся, что в ближайшее время автомашину КАМАЗ, которая на штрафстоянке, вернут. Возобновим работу. Мусор будем вывозить вовремя.

Если раньше мусоровоз захватывал целый мусорный бак и на уборку уходило несколько минут, то сейчас рабочим приходится собственноручно забрасывать мусор в кузов. Естественно, это занимает больше времени. За один день они вывезли отсюда 30 тонн мусора. Также коммунальщики просят население выкидывать в контейнеры только твердые бытовые отходы, не забивать поверх листьями и травой.

Гюзель Закария