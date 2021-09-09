Мусор в Рабочем поселке не убирали полтора месяца

ЖКХ

21:21 9 Сентября 2021

Уже который день перед жителями Рабочего поселка разворачивается неприятная картина: баки переполнены, мусор летает по всей улице.

Неля Малофеева, жительница г.Петропавловска:

— Почти каждый день 28 метров в секунду. Разлетается вся мусорка, получается полный бардак, а потом мы боремся за чистоту нашего города. Где же чистота города, если мы так убираем мусорки?

Неля Малофеева каждый месяц добросовестно платит за вывоз мусора и в недоумении, почему его все-таки не убирают.

Неля Малофеева, жительница г.Петропавловска:

— Воняет жуть! Этим всем мы дышим. Вопрос… За что мы платим ЖКХ? Вот в последние полгода такое безобразие. Я понимаю, может ЖКХ не успевает, но, извините, или цену снижайте, или в конце концов убирайте за собой.

В «Коммунхозе» проблему признают. От ответственности не уходят. Дело в том, что на балансе предприятия всего 4 мусоровоза. Один из них пришёл в негодность, второй — на штрафстоянке. Путем небольших арифметических вычислений можно понять, что осталось у коммунальщиков всего 2 машины. Отчего и возникли задержки вывоза отходов.

Мухит Молдахметулы, директор ТОО «Коммунхоз»:

— Это ГАЗ-53 и ЗИЛ. У них кузова очень маленькие и мы не успеваем. Приносим свои извинения населению Рабочего поселка. Сейчас эта работа проводится. Надеемся, что в ближайшее время автомашину КАМАЗ, которая на штрафстоянке, вернут. Возобновим работу. Мусор будем вывозить вовремя.

Если раньше мусоровоз захватывал целый мусорный бак и на уборку уходило несколько минут, то сейчас рабочим приходится собственноручно забрасывать мусор в кузов. Естественно, это занимает больше времени. За один день они вывезли отсюда 30 тонн мусора. Также коммунальщики просят население выкидывать в контейнеры только твердые бытовые отходы, не забивать поверх листьями и травой.

Гюзель Закария

Читайте также

В этом году в селе Бесколь к теплу подключат 31 многоэтажку
Бесплатные проездные билеты получают петропавловцы
В Петропавловске продолжается обсуждение перехода к ОСИ
В Петропавловске к отопительному сезону готовы 900 домов
С 1 сентября отменяются льготные билеты, выданные ранее ассоциацией перевозчиков
В ТОО «Севказэнергосбыт» отчитались о затраченных средствах
В 40 дворах Петропавловска установлены детские игровые площадки
813 км дорог отремонтируют в СКО в 2021 году
С 1-го сентября в городском общественном транспорте переходят на безналичный расчёт
С 1 сентября в общественном транспорте Петропавловска вводят дифференцированный тариф
Во дворе дома по улице Жумабаева,115 появится новая автостоянка на 50 машин