«Массовые проверки не планируются». Представители министерства финансов страны ответили на вопросы о возможной отмене моратория на проверки малого бизнеса. Напомню, в рамках Послания Президента была поставлена задача увеличить доходы. А на следующий день на заседании правительства министр финансов попросил вернуть разрешение на проверки малого бизнеса и отменить мораторий, который ввели в декабре 2019 года.

На площадке центральной службы коммуникаций заместитель председателя Комитета госдоходов отметил, что в период пандемии никаких массовых проверок не планируется. Будут максимально использовать инструменты цифровизации, чтобы провести аналитику и выявить потенциальных нарушителей налогового законодательства. Им направят уведомления, чтобы налогоплательщики самостоятельно начали исполнять свои обязательства. Также Жайдар Инкербаев напомнил, что для субъектов малого и индивидуального предпринимательства ставки составляют 3% по упрощённой декларации, 1% по патенту. При этом в стране наблюдается повсеместно не пробитие кассовых чеков, отмечает чиновник. В 2021 году поступило порядка 19-ти тысяч обращений о том, что покупателям не выдаются кассовые чеки.



Жайдар Инкербаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов РК:



— Когда такие меры предусматривались, предполагалось, что предприниматель будет выходить из тени и отражать свои реальные доходы, в любом случае они освобождены от налогообложения. Вместе с тем, такого массового выхода из тени не наблюдается, а в некоторых случаях получается ИП стало использоваться в различных схемах, в том числе в обналичивании и т.д., открывают новые юридические лица, и их используют в различных схемах. Поэтому мы частично предполагаем, что возможно будет такая необходимость для злостных уклонистов возможность проведения проверок. Мы как предложение озвучиваем, а какое будет принято решение, пока неизвестно. Но, в целом мы считаем, что комплекс мер, направленных на борьбу с уклонением от налогов, должен дать позитивный эффект.

Айгерим Мукашева