Хотел познакомиться, в итоге украл телефон

Правоохранительные органы

21:24 9 Сентября 2021

Она шла ночью одна домой, он вышел из кафе подшофе. Столкнулись на улице Интернациональной. Очарованный нетрезвый ухажер пытался завязать знакомство, но безрезультатно. Так и дошли до улицы Сатпаева. А телефончик девушка всё не оставляла. Тогда парень взял его… в прямом смысле. Отобрал у девушки смартфон марки «OPPO» и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию.

Санжар Атажан, дознаватель 2-ого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Во 2 отдел полиции поступило заявление по факту открытого хищения чужого имущества у жительницы города Петропавловска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Петропавловска 1995 года рождения, ранее судимый, который был опознан потерпевшей.

Задержали 25-летнего воришку-Дон Жуана на следующий день. Помогли камеры видеонаблюдения. Вину подозреваемый не отрицает.

Полицейские советуют горожанам не ходить в позднее время в одиночку по мало освещенным местам, а ещё обращать внимание на камеры видеонаблюдения магазинов, а также Центра оперативного управления полиции. Если вы стали свидетелем или жертвой правонарушений, нужно немедленно сообщить об этом на круглосуточный канал «102».

Айгерим Мукашева

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