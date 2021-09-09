Индекс распространённости КВИ в Казахстане за месяц снизился на 17%

Заболеваемость коронавирусом в Казахстане по сравнению с августом снизилась в 1,4 раза. По данным министерства здравоохранения, последние две недели эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Индекс распространённости коронавирусной инфекции в Казахстане снизился на 17% за месяц. При этом занятость инфекционных коек уменьшилась на 20%, реанимационных – на 11%.

За прошедшие сутки в стране положительный результат теста на коронавирус получили чуть более 4-х тысяч человек. 81 из них – житель нашей области. Что касается вакцинации, в Казахстане 1-ый компонент получили почти 7 миллионов человек. Это около 70-ти % от подлежащего иммунизации населения. Полный курс вакцинации прошли 5 миллионов 755 тысяч казахстанцев. При этом в стране продолжают выявлять заболевших коронавирусом, которые ранее получили вакцину.

Айнагуль Куатбаева, заместитель председателя правления Национального центра охраны общественного здоровья МЗ РК:



— Вакцина против КВИ активно вырабатывает антитела и формирует иммунитет через 12-28 дней после поступления в организм. У каждого человека индивидуально. И если до полного формирования иммунитета вакцинированный человек посещал общественные места, нарушал ограничительные меры, то есть ходил без маски, не соблюдал социальную дистанцию, то риск заразиться вирусом и заболеть высок. После первой вакцинации концентрация антител в организме всё ещё невелика и не может полностью защитить от заражения вирусом. Поэтому вакцина против инфекции КВИ и состоит из двух компонентов.

Айгерим Мукашева