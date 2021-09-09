ЦОНы СКО переходят на пятидневный рабочий график

Общество

21:18 9 Сентября 2021

У ЦОНов Казахстана новый режим работы. Теперь двери центров открыты для населения только с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера Суббота и воскресенье – выходные. При этом, для удобства казахстанцев решили оставить в каждом регионе дежурные ЦОНы. Они будут работать в будни с 9 утра до 8 вечера. В Петропавловске это отдел №1, который находится по адресу: улица Ауэзова, 157. Напомним, что при посещении ЦОНов нашей области клиенты должны подтвердить свой статус через «Ashyq».

Североказахстанцы с безопасным и нейтральным статусом могут получить госуслуги без предварительного бронирования. Кроме того, систему выдачи талонов в ЦОНах интегрировали с «Ashyqom». То есть при наборе ИИН клиента на терминале информация сопоставляется с данными в системе «Ashyq». При выявлении небезопасного статуса программа откажет в распечатке талона.

 Айгерим Мукашева

Читайте также

Как петропавловцы отмечают День Конституции РК
Достижения за 30 лет Независимости обсудили за круглым столом
Рекордное количество кредитов выдали казахстанские банки
Второй этап переписи населения
ДТП в центре Петропавловска
С 1 сентября в Казахстане откроется набор в президентский молодежный кадровый резерв
175 казахстанцев нашли работу через центр занятости
1 сентября начнётся прием в Президентский молодёжный кадровый резерв
Подошел к концу подготовительный этап переписи населения РК
Онлайн — перепись населения прошли 7 400 североказахстанцев
Удаленная работа для казахстанцев становится более привлекательной
Горячее питание обеспечат не во всех школах области