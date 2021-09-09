ЦОНы СКО переходят на пятидневный рабочий график

У ЦОНов Казахстана новый режим работы. Теперь двери центров открыты для населения только с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера Суббота и воскресенье – выходные. При этом, для удобства казахстанцев решили оставить в каждом регионе дежурные ЦОНы. Они будут работать в будни с 9 утра до 8 вечера. В Петропавловске это отдел №1, который находится по адресу: улица Ауэзова, 157. Напомним, что при посещении ЦОНов нашей области клиенты должны подтвердить свой статус через «Ashyq».

Североказахстанцы с безопасным и нейтральным статусом могут получить госуслуги без предварительного бронирования. Кроме того, систему выдачи талонов в ЦОНах интегрировали с «Ashyqom». То есть при наборе ИИН клиента на терминале информация сопоставляется с данными в системе «Ashyq». При выявлении небезопасного статуса программа откажет в распечатке талона.

Айгерим Мукашева