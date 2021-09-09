Актив региона обсудил основные инициативы Послания Президента Касым-Жомарта Токаева

«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Свое Послание народу глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил 1 сентября. С основными положениями североказахстанцы уже ознакомились. Сегодня в зале основополагающий документ разбирает по пунктам актив области. И, надо сказать, по многим положениям в регионе уже работают. К примеру, Президент говорил о важности привлечения мелких сельхозтоваропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства, к сети торгово-распределительных центров. Эта мера позволит решить проблемы с ростом цен.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Данная работа в нашей области проводится. В области был открыт первый торгово-распределительный центр на базе ТОО «Радуга». Компания «Радуга» и СПК «Солтүстік» закупают товар непосредственно у производителя без мелких оптовиков и посредников. Для стабилизации цен на значимые продовольственные товары выделено 1,1 млрд тенге в рамках работы стабфонда.

Параллельно говорили и о проблемах в отрасли. Акцентировали внимание на нехватке пастбищных угодий.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— По области дефицит пастбищ для личного подворья населения составляет 678 тыс га. Мы сегодня ведем работы по увеличению в области пастбищных угодий на площадь 82,5 га. По данным дистанционного зондирования выявлено 816 тыс га, из которых изъято 47 тыс га.

Большое внимание в своем Послании Президент уделил социальной сфере. В сложившейся ситуации в стране и мире, Касым-Жомарт Токаев, конечно, не обошел, тему вакцинации. Глава государства подверг критике действия антиваксеров и высказался о пользе вакцины против КВИ. В нашей области 65% подлежащих вакцинированию получили вторую прививку. Тем самым проявили социальную ответственность. Вместе с этим говорили и о качестве оказания медицинских услуг в регионе. В этом году в СК приедут работать 128 врачей, строятся новые медицинские объекты, закупается оборудование.

Максат Кудраттулаев, руководитель кардиологического блока многопрофильной областной больницы:



— Ежегодно выполняем около 200 операций на открытое сердце, 190 кардиографий, 200 операций при нарушении ритма сердца, 1000 операций на сосуды. На сегодня у нас имеется дорогостоящее оборудование, которое позволяет оперировать пациентов с нарушениями ритма сердца. Оно имеется не в каждой области и это, не считая диагностического оборудования.



На повестке и вопрос о статусе государственного языка. В области за последние годы стало больше школ с казахским языком обучения. Это позволило не только обеспечить качественным образованием учащихся, но и постепенно отказаться от трёхсменки.

Данияр Уалиев, директор НИШ:



— За последние 3 года в регионе открылись 4 новые школы, 3 из них — в областном центре. В следующие 5 лет планируется построить еще 16 школ. Данная мера решит проблемы аварийных школ и трехсменного обучения. Помимо этого 63% школ в этом году обрели новый вид, благодаря капитальным работам.

Строят в области не только школы, но и жилые дома. По словам заместителя акима, на возведение квартир в регионе выделили 27 млрд тенге.

Сделано немало, а сколько еще предстоит. И Послание Президента -как руководство к действию.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Уважаемые участники встречи, сегодня мы обсудили главные пункты Послания Президента. Они направлены на на повышение качества жизни населения, над чем нам всем и предстоит поработать.

В каждой отрасли стоит целый ряд вопросов, требующих своего решения. Приступить к реализации всех поставленных целей в регионе готовы.

Гюзель Закария