В областном архиве почтили память погибших на Семипалатинском ядерном полигоне

От этих кадров кровь застывает в жилах. Невозможно представить страдания людей, живших или хотя бы раз побывавших здесь. Это самый эпицентр ядерных испытаний, в последствии которых случались ужасные вещи. Дети рождались мертвыми, с лишними конечностями, люди заболевали раком, вся живность в округе замирала или же принимала жуткий облик. Аскар Мусин о тех временах может рассказывать часами. Он служил на полигоне два года. Рассказывает, что будучи восемнадцатилетним юношей, он радовался призыву, однако, не знал что ждет его и еще 1500 земляков, направлявшихся вместе с ним.

Аскар Мусин, заместитель председателя ОО «Семей Полигон СКО»:



— «Не радуйтесь, а плачьте!», — говорили нам ребята, возвращавшиеся со службы. Предупреждали, что мы попали в ужасное место. Они были правы. Направляясь на полигон, после 3-х месяцев в учебной части, мы увидели целый табун лошадей, который гнил на глазах. Мы с парнями спрашивали у сопровождающего: «Что с ними случилось?» и получили ответ: «Лучше вам не знать». Вскоре тайна стала явной. Во время прохождения службы часто шла кровь из носа, многие солдаты падали в обморок, бились в приступах. Но, у медика был только один диагноз — солнечный удар.

Удар действительно был, только не солнечный, а радиоактивный. Сейчас у Аскара Дуытбаевича тоже есть проблемы со здоровьем — астма, частые головные боли, судороги. Сегодня он хочет донести молодежи мысль о важности мира над головой. Эту цель преследуют и работники областного архива.

Замзагуль Закирина, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:



— Сегодня наши гости непосредственно те люди, которые участвовали в событиях на Семипалатинском ядерном полигоне. Как военнослужащие. Из их уст сегодня нам интересно будет послушать об объективной истории тех событий. Это поможет молодым людям оценить то мирное состояние в нашем государстве сейчас и думаю, что они как историки смогут использовать этот материал в своей учебе и работе.

Для неравнодушных в архиве развернули небольшую выставку с газетными отрывками, фотографиями, документами, почтили память погибших.

Гюзель Закария