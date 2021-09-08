Порядка 300 дел в год заводят на медработников за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей

Записаться к участковому врачу и узким специалистам стало в 5 раз быстрее. Это благодаря развитию электронного здравоохранения. Сейчас в 2,5 раза сокращено время оформления забора крови, в 3,5 раза — назначение направлений на лабораторные и диагностические исследования.

Об этом говорили на заседании коллегии министерства здравоохранения, передаёт пресс-служба главы Правительства. Говорили о повышении статуса медработников и защите прав пациентов. Сейчас министерством разрабатывается система страхования профессиональной ответственности медработников. Там предусмотрена возможность выплаты компенсации страховыми компаниями за причинение вреда жизни и здоровью пациента, а также досудебного медиативного урегулирования конфликтов и споров. Для разработки законопроекта проведен анализ поступивших и рассмотренных обращений за 3 года. Также изучили уголовные дела в отношении медицинских работников. Согласно статистике, ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медработников заводится порядка 300 дел. Зачастую на хирургов, акушеров-гинекологов, травматологов и анестезиологов.

Ажар Гиният, вице-министр здравоохранения РК:



— Вместе с тем, для реализации гарантированных государством прав для пациентов на возмещения вреда необходимо поэтапное внедрение системы обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Такой подход позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения Республики Казахстан на международной арене. Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией по случаям, определенным Министерством здравоохранения. В случае отказа от выплаты и неудовлетворенности пациент имеет право обратиться в суд. При обращении в суд выплата не производится.

Алишер Ашимов