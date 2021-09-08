Как поступить в магистратуру и докторантуру Kozybayev University?

Образование

21:25 8 Сентября 2021

В этом году Тимур Айтуллин окончил бакалавриат по специальности «Экономика». Останавливаться на достигнутом парень не стал, решил поступить в магистратуру. Начал собирать необходимые документы и готовиться к экзаменам. Упорная подготовка, посещение языковых курсов дали хороший результат. Парень обучается на гранте.

Тимур Айтуллин, магистрант Kozybayev University:

—  При поступлении в магистратуру необходимо сдавать английский язык. Я обучался на русском языке. Было немного сложно. Но в марте-апреле в университете были организованы курсы по английскому языку, которые помогли мне при сдаче. Очень благодарен государству за возможность обучаться на бесплатной основе. И рад за будущих магистрантов.

В этом году вузы будут принимать будущих студентов-магистрантов и докторантов дважды. Как сообщили представители местной альма-матер, это хорошая возможность для ребят, которые не успели своевременно подготовить необходимые документы или не набрали пороговый балл. В этом году в университет поступили 125 магистрантов и 7 докторантов. На pHd-специальности в Kozybayev University выделили 14 грантов, половину из них не освоили .

Мадина Касенова, заместитель директора департамента академической мобильности Kozybayev University:

— На основе нереализованных грантов будет дополнительный прием в декабре. Прием документов начнется в ноябре. А в декабре центр национального тестирования будет организовывать комплексное тестирование и вступительные экзамены. Количество грантов и названия групп образовательных программ МОН дополнительно проинформирует.

Всего в единственном вузе региона обучаются 321 магистрант. Из них на образовательном гранте 211 человек.

Алишер Ашимов

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