Более 400 проектов профинансировали в региональном филиале фонда «DAMU»

Последние два года были нелегкими для предприятий. Кому-то пришлось закрыться, а некоторые, наоборот, поймали птицу удачи. Чтобы оставаться на плаву, необходимо приспосабливаться к любым условиям, считает руководитель торгово-производственной компании по пошиву одежды Сергей Сокирко. На фабрике шьют головные уборы, куртки, офисную одежду, спортивную и школьную форму и многое другое. 2020 год принёс много трудностей, признается Сергей. Одежда для школьников, которая была уже готова, не пригодилась. Так и осталась лежать на складе. Поэтому пришлось немного изменить ассортимент. В нелегкий период Сергей обратился в региональный филиал фонда «DAMU».

Сергей Сокирко, руководитель ТОО «Sens Fashion»:



— Мы получали под низкий процент кредиты и неоднократно. В данный момент у нас два кредита. Нам помогло это закупить сырье в трудную минуту, когда у нас небыло денег на финансирование, выплатить заработную плату. Нам помогло перекупить новое оборудование.



Сейчас ситуация стабилизировалась. Предприятие продолжает свою работу и вполне успешно.

Развивается и фабрика «Матекс». Петропавловское предприятие на рынке уже 3 года. Сейчас в здании идет ремонт, закупается дополнительное оборудование. С расширением увеличится и количество рабочих мест.

Арамаис Тер-Аствацатурян, директор ТОО «MATEX»:



— Было очень много сложностей разного рода. На сегодня персонал уже обучен, сформирован. Мы при поддержке фонда «DAMU» получили займ на пополнение оборотных средств. И сейчас уже идет проект по новому оборудованию. Это приобретение дополнительных 25 единиц вязальных машин. Мы сегодня более конкурентные. Поскольку у нас эти 3 года была оптимизация, и мы не поднимали цены. Это очень важно. Потому что за три года подорожало все.

В рамках государственно-частного партнерства поддержку получила и Бескольская школа-колледж. За счет кредитных средств там сделали капитальный ремонт. Поменяли все: вентиляцию, отопительную систему, стены, полы, закупили оборудование, переделали столовую и спортзал. К 1 сентября учебное заведение полностью обновилось.

Татьяна Мишкина, генеральный директор ТОО «Бескольская школа-колледж», Кызылжарский район:



— Для реализации проекта государственно-частного партнерства одним из первых условий был капитальный ремонт этого здания, его модернизация. Рассчитано это на 2 года. Мы должны были вложить 300 млн тенге за этот период. У нас были свои средства, и мы обратились в банк за кредитованием. В этом нам помог очень хорошо фонд «DAMU», который обеспечил нам залог и субсидирование банковской ставкой до 6%.

В ИП «Левин В.Д.» тоже часто обращаются за государственной поддержкой. Предприятие является крупным производителем мебели в СКО. Реализует продукцию в Алматы и Нур-Султан. За счет автоматизации процесса география поставок расширится. Фабрика уже закупила двух роботов — манипуляторов. Один такой заменяет 5-6 человек. Благодаря таким технологиям объем производства увеличился в 1,5 раза.

Евгений Лиценбергер,заместитель директора ИП «Левин В.Д.», Кызылжарский район:



— Они красят детали, на которые человек тратил времени гораздо больше. Во-первых, это время. Во-вторых, уменьшение себестоимости. В-третьих, это безопасность процесса для людей. Как раз вот эти кредиты мы заканчиваем в 2024 году и хотим дальше развиваться в этом же направлении. То есть еще расширяться. Для этого была приобретена новая территория.

С начала года фонд заключил 430 договоров по субсидированию кредитов на сумму более 24 млрд тенге. Государственная поддержка направлена на различные секторы. Предприниматели в кредит могут сделать ремонт зданий или закупить современное оборудование для производства и ускорить свою работу. Это позволяет им переходить в более крупное производство и работать зарубежом.

Диана Салихова