813 км дорог отремонтируют в СКО в 2021 году

850 километров автодорог отремонтировали в прошлом году в СКО. Сообщение улучшили между 150-ти населёнными пунктами, в которых проживают 177 тысяч человек.

За последние три года в регионе на 30% улучшили качество дорожной сети. Об этом на площадке антикоррупционной службы рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог. Подробно Канат Бейсенов остановился на ремонте и реконструкции дорог текущего года. В порядок приведут 813 километров. Для этого выделили 24,5 млрд тенге. 117 километров дорог отремонтируют внутри 44-х сёл. Упор в 2021-ом сделали на дорогах бывших райцентров. Рассказал спикер и о том, как будут проверять, качественно ли подрядчик выполнил работу.

Канат Бейсенов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:



— В СКО реализуется проект «Сапалы жол», в рамках которого проводится мониторинг состояния автодорог. Сформирована специальная мониторинговая группа. Не так много было осуществлено в этом году выездов, так как в летний период ведется подготовка дорог для покрытия асфальтом. Буквально на следующей неделе мы планируем весь сентябрь и октябрь охватить, максимальное количество выездов сделать со всеми заинтересованными организациями. Именно посмотреть, проверить качество асфальтового покрытия. Управлением заключен договор с филиалом «Национального центра качества дорожных активов» на сумму 39 млн тенге.

Айгерим Мукашева