63-летний североказахстанец примет участие в марафоне по бегу

26 сентября в южной столице пройдет марафон по бегу. В нем примет участие и наш земляк Талгат Абулгазин.

Ему 63 года. Несмотря на свой возраст, североказахстанец ведет здоровый образ жизни. Утренние пробежки, правильное питание. Все это помогает ему держать себя в тонусе. В предстоящих соревнования марофонец со стажем планирует бежать 21 км.



Талгат Абулгазин, марафонец:



— Второй год участвую. В этом году участвовал в Алматинском международном полумарафоне. Там я занял 18-ое место. В Петропавловске был марафон на День города. Занял первое место. В основном я люблю бегать дальние дистанции.

Алишер Ашимов