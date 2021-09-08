63-летний североказахстанец примет участие в марафоне по бегу

Спорт

21:23 8 Сентября 2021

26 сентября в южной столице пройдет марафон по бегу. В нем примет участие и наш земляк Талгат Абулгазин.

Ему 63 года. Несмотря на свой возраст, североказахстанец ведет здоровый образ жизни. Утренние пробежки, правильное питание. Все это помогает ему держать себя в тонусе. В предстоящих соревнования марофонец со стажем планирует бежать 21 км.

Талгат Абулгазин, марафонец:

Второй год участвую. В этом году участвовал в Алматинском международном полумарафоне. Там я занял 18-ое место.  В Петропавловске был марафон на День города. Занял первое место. В основном я люблю бегать дальние дистанции.

Алишер Ашимов

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