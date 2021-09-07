В этом году в СКО от передозировки наркотиками зарегистрировано 3 летальных исхода

Уроки по профилактике наркомании и наркопреступности проводят полицейские. Вместе с волонтёрами и представителями неправительственных общественных организаций они организуют встречи с молодежью в школах, колледжах и в вузе.

На данный момент очень важно дать официальную и правильную информацию о наркоситуации, рассказать о тяжелых последствиях от употребления наркотиков. В этом году в области от передозировки зарегистрировано 3 летальных исхода. На учете в наркологии состоят 573 человека, один из них — несовершеннолетний. За незаконное хранение, реализацию, распространение, рекламу и пропаганду наркотических средств к уголовной ответственности привлекли 77 человек.

Гюзель Закария