Прием в магистратуру и докторантуру будет проводится два раза в год

Образование

21:52 7 Сентября 2021

Новые изменения внесены в правила приема студентов-магистрантов и докторантов. Теперь прием будет проводиться два раза в год. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Нововедение начнет действовать уже в этом году. В декабре сотрудники национального центра тестирования организуют повторное проведение комплексного тестирования и вступительных экзаменов. Для магистрантов и докторантов экзамены будут проходить дважды: в августе и декабре. А сам прием документов начнется в ноябре, отметил главный педагог страны.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:

-По итогам летнего приема и проведенных экзаменов в магистратуру и докторантуру остались не присуждённые гранты, граждане смогут претендовать на эти государственные гранты в декабре текущего года. Информация о количестве грантов в разрезе направлений подготовки и точных сроках приема документов будет опубликована дополнительно.

Алишер Ашимов

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