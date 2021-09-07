Новый хоккейный сезон открыл матч ХК «Qulager» и ХК «Aqtobe»

Спорт

21:51 7 Сентября 2021

 

Открытие нового сезона петропавловцы ждали с нетерпением. Из-за пандемии матчи можно было смотреть только онлайн. Сегодня же у болельщиков есть возможность лично поддержать свою любимую команду.

Болеем только за своих. Полтора года ждали этого момента. Вот дождались.

Я болею за «Qulager». Сегодня первый день. Я думаю «Qulager» должен обязательно выиграть. Причем с крупным счетом. Желаю, чтобы он выиграл.

Перед началом поединка команды приветствует экс-капитан ХК «Qulager» Ильгиз Нуриев. Он провел 6 сезонов в составе местного коллектива, недавно завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую должность. За вклад в развитие команды ему вручили свитер родного ХК.

Против местного «Кулагера» играют хоккеисты из «Актобе». Команды провели друг с другом много встреч. В новом сезоне в стан петропавловской дружины прибыло много новобранцев, а вот костяк команды практически остался прежним.

Ильгиз Нуриев, член тренерского состава ХК «Qulager»:

— К нам приехал опытный соперник. Много хороших хоккеистов у команды «Актобе». Конечно, как болельщик, я верю в нашу команду. Как тренер, я смотрю на различные статистические данные, на настрой ребят. Сюда по настрою, с которым вышли наши ребята. Думаю, у нас будет хороший результат.

Свисток арбитра прозвучал. Игра началась. С первых минут кулагеровцы оказали давление на гостей и организовали результативную атаку.

В итоге, на второй минуте игры в ворота соперника попала первая шайба. Автор — Александр Ильин. Вскоре актюбинцы дали ответный удар. Игроки сравняли счет на 5-й минуте. Однако, наши не дали закончить 1-й период ничьей и в ворота Западно-Казахстанской сборной полетела вторая шайба. Ее забил Кирилл Власов. Толпа, ликующая на трибунах, благодарит команду за хорошую игру. «Несмотря на то, что это первый матч сезона, спортсмены выступают отлично», — говорят болельщики.

Первая игра очень впечатляет. Наши ребята, хоть и новеньких много, очень хорошо играют.

Видно, что изменения есть. Тактику другую начали вести. играют веселей.

Игра идет хорошо. В 1-м периоде наша сборная вышла вперед со счетом 2:1. Молодцы! «Qulager» -желаю удачи!

Новый сезон оказался ярким. Впервые в истории на табло домашней арены «Qulager» после финального свистка загорается счет 6:6. Команды не смогли определить сильнейшего. Безголевым был и овертайм. Победителя решат по серии буллитов. До самого конца держится напряжение. Ни одна команда не уступает. И вот актюбинцы забивают шайбу. Отыграться в ничью у кулагерцев не получилось. Матч завершился со счетом 7:6 в пользу «Актобе». Но, на этом противоборство не закончено. 7 сентября команд ждет ответная встреча.

Диана Салихова

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