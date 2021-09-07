Незаконная охота. Кабана и косулю обнаружили в багажнике у сельчан в СКО

Правоохранительные органы

21:52 7 Сентября 2021

В Явленке у сельчан в багажнике обнаружили туши кабана и косули. Инцидент произошел до открытия охотничьего сезона 28 августа у въезда в райцентр. Ночью из зарослей выезжал подозрительный автомобиль. Его заметил находившийся неподалеку полицейский. В ходе осмотра в багажнике он обнаружил туши диких животных, предположительно, кабана и косули.

За рулём находился мужчина 33-х лет и рядом 19-тилетний парень. Они признали факт незаконной охоты, показали места, где убили животных, ведь у них не было никаких разрешительных документов на отстрел. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Назначены необходимые экспертизы, сумма ущерба устанавливается. Всего с начала года в СК зафиксировали 5 случаев незаконной охоты.

Алишер Ашимов

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