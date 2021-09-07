Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода CLAAS

Гюзель Закария, корреспондент:



— Выпускать на новом заводе будут технику необходимую для нашей аграрной области. Собирать по отдельным частям современные тракторы и зерноуборочные комбайны. Плюс ко всему приобрести технику от немецкого производителя можно будет по выгодной цене, в 2 раза ниже рыночной.

Соглашение между двумя странами обеспечит местных аграриев ежегодным обновлением автопарка на 6%.

Нильс Ройтч, региональный директор «CLAAS» в странах СНГ:



— Наша компания основывается не на принципе скорости, а на качестве. Наша техника позволит убирать и сеять наибольшие объемы культур. В первую очередь мы собираемся производить наш комбайн «TUCANO». Сменит поколение в следующем году комбайн «TRION», который только месяц назад был представлен общественности. Наша компания делает акцент на технологическую оснащенность. Комбайн «TRION» будет оснащен передовыми модификациями — удаленное управление, телеметрия.

С помощью введенных инноваций значительно снизится нагрузка на механизаторов. Техника сама будет подстраиваться под погодные условия, распределять расход топлива и контролировать скорость движения. Таким образом, она сможет работать в автономном режиме, что в разы повысит эффективность работы в поле, считают инвесторы. Помимо комбайнов и тракторов на базе завода будут выпускать и сеялки фирмы HORSCH.



Йоханнес Клют, представитель компании «HORSCH»:



— Казахстан является одним из ключевых рынков, поэтому это проект для нас очень важен. Мы видим в нем большой потенциал, большое будущее. Поэтому благодарю компанию за участие в нем. Наша компания с многолетней историей гарантируют высокую производительность и высокую полевую полевую всхожесть при посеве культур.



Стоит отметить, что североказахстанский завод «CLAAS» — один из четырнадцати существующих по всему миру. Он будет отвечать всем последним требованиям. А еще на финальном этапе сборки состояние техники будет проверяться на продукт-аудите. С его помощью специалисты смогут дополнительно проверить настройки готовых сельхозмашин, их работоспособность, а значит обеспечить отсутствие погрешностей при сборке. До конца года здесь планируют собрать 90 единиц техники.

Гюзель Закария