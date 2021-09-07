Более тысячи га степи сгорели из-за окурка сигареты

12 пожаров с начала года произошло в Тимирязевском районе. Преимущественно горели хозпостройки. Общий материальный ущерб превысил 3 млн тенге. Пожары унесли жизни 3 человек. К слову, в прошлом году жертв удалось избежать.

Бектурган Омаров, начальник отдела по ЧС Тимирязевского района:



— Степных пожаров не зарегистрировано на сегодня. Лесной массив у нас очень маленький — около 6 тысяч га только. Последняя ЧС – при заготовке и складировании грубых кормов поджог был в селе Москворецком неделю назад. Материал передан в органы.



Всего было 33 возгорания в этом году. Не радует статистика и в Акжарском районе. Произошло 12 пожаров, что на треть больше аналогичного периода прошлого года.

Арман Таниев, начальник отдела по ЧС Акжарского района:



— Наибольшее количество пожаров произошло от короткого замыкания, т.е. нарушение правил монтажа электрооборудования. И системы отопления — 2 случая. Неосторожное обращение с огнём – 4 случая. 1 – в результате оставления готовящейся пищи.



В разгаре уборочная кампания. Ещё до её начала ЧС-ники провели инструктаж для аграриев, напомнили о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не потерять трудом выращенный хлеб. И, конечно же, сельхозтехника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения. Проводят работу спасатели и в жилом секторе. Раздают листовки и памятки с правилами эксплуатации печи. Простые меры помогут не допустить возгорания. К слову, с начала года в СК произошло 490 пожаров. Это на 15% больше аналогичного периода 2020-го. В три раза увечился материальный ущерб и число пострадавших. Травмы в пожаре получили 35 человек, ещё 36 погибли.

Айгерим Мукашева