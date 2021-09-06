В 40 дворах Петропавловска установлены детские игровые площадки

Мальчишки и девчонки с нетерпением ждут открытия площадки. На ее месте раньше стояли старенькая качель и горка. Поэтому детишки часто играли в других дворах. Теперь же и у них будет свое место для игр.

— Мне нравится площадка. Мы будем тут играть с друзьями. Раньше у нас не было такой площадки, а теперь есть.



— Нас устанавливают новую площадку. Постоянно мы тут будем играть.



— Я живу в соседнем дворе и часто прихожу сюда играть. Сейчас устанавливают новую площадку. И сейчас все дети здесь будут играть, когда достроят. Очень модная площадка и очень красивая. Мне очень нравится.

Бригада из пяти человек устанавливает такую площадку за 1 день — размещает элементы и ставит ограду. На рынке предприятие работает 14 лет, и каждый год появляется что-то новое.

Роман Башков, мастер ТОО «STRONG SERVIСЕ»:



— Каждый год у нас площадки обновляются. Где-то мы смотрим, где-то что-то добавляем, чтобы устраивать всех. На любой цвет и вкус. По сравнению с прошлым годом площадка поменялась кардинально. У нас появились новые элементы. Цветовая гамма изменилась и добавились новые пружинки, скамейки.

По словам председателя производственного кооператива Татьяны Хрипуновой, за последние годы двор заметно преобразился: вырубили старые деревья, асфальтировали дорожки. Таких изменений здесь ждали, без преувеличения, почти 40 лет.

Татьяна Хрипунова, председатель ПК «Назарбаева, 264»:



— Мы обращались в акимат, чтобы нам установили детскую площадку. И подошла наша очередь. Дому 44 года. Это, получается, второй раз нам ставят такой комплекс. Я работаю 11 лет в этом доме. И за 11 лет это продвижение хорошее».

Всего в городе появилось 40 новых игровых зон.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— Игровая площадка включает в себя 9 элементов. Это качели, горки и различные снаряды для детей. Всего в этом году будет установлено 60 таких площадок. Работы планируют закончить до середины сентября. Нужно отметить, что работы проводят в порядке очередности, которая опубликована на сайте акимата г.Петропавловска. Для подачи заявления на детскую игровую площадку необходимо обратиться в 129 кабинет акимата и написать заявление».

Для более старших ребят и взрослого поколения во дворе планируют поставить тренажерные снаряды.

Диана Салихова