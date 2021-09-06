«У Казахстана есть реальная возможность стать цифровым Хабом в центре Евразии», — Б.Мусин

Новости МТРК

22:16 6 Сентября 2021

В Казахстане наблюдается высокий дефицит кадров в IT-сфере. Об этом на заседании Правительства доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает пресс-служба Аскара Мамина.

Решить кадровый вопрос в секторе информационных технологий поручил Президент в своём Послании. Предстоит подготовить 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Для этого в стране ежегодно будут выдаваться IT-ваучеры для обучения в частных IT-школах. Данная мера позволит всем желающим переобучиться на IT-специалистов в первоклассных учебных заведениях, которые будут созданы рынком. До 2025 года на эту сферу выдадут 20 тысяч ваучеров. Также совместно с МОН ведется подготовка к изменению программ по IT-специальностям. А вузы интегрируют их в образовательную программу, чтобы выпустить отраслевых специалистов с IT-навыками. Как отметил министр, пандемия открыла Казахстану перспективу стать Центрально-Азиатским цифровым хабом. Для этого планируется проработка вопроса прокладки новых линий между Азией и Европой с учетом развития зеленой энергетики и создания «Зеленого хаба» для мировых цифровых платформ.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

— Мировая тенденция идет к тому, что платформы ищут места для наиболее удобной обработки, хранения и предоставления сервиса ближе к своим клиентам. У нас есть реальная возможность в центре Евразии создать такой цифровой Хаб. В этих целях будет разработаны соответствующие Концепция и План, которые будут внесены на рассмотрение главе государства.

Айгерим Мукашева

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