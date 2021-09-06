Студенты Kozybayev University продолжают обучаться в онлайн — формате

В Kozybayev University снова переходят на дистанционный формат обучения. Он затронет студентов только последних курсов. В этом году местную альма-матер заканчивают 1200 человек. Четверть из них продолжат обучаться онлайн. По словам представителей вуза, на дистанционку перевели студентов, работающих с цифровыми технологиями. Остальные будут получать знания оффлайн. Такое решение приняли на основании заявлений учащихся.

Рената Апергенова, член правления по академическим вопросам Kozybayev University:



— Это всего лишь на один семестр. И только для тех специальностей, где активно применяются цифровые технологии. Например, дефектологи — гуманитарный цикл. Это люди, которые непосредственно будут работать с определённым оборудованием, аппаратами. Они занимаются в традиционном формате.

Алишер Ашимов