Студенты Kozybayev University продолжают обучаться в онлайн — формате

Образование

22:13 6 Сентября 2021

В Kozybayev University снова переходят на дистанционный формат обучения. Он затронет студентов только последних курсов. В этом году местную альма-матер заканчивают 1200 человек. Четверть из них продолжат обучаться онлайн. По словам представителей вуза, на дистанционку перевели студентов, работающих с цифровыми технологиями. Остальные будут получать знания оффлайн. Такое решение приняли на основании заявлений учащихся.

Рената Апергенова, член правления по академическим вопросам Kozybayev University:

— Это всего лишь на один семестр. И только для тех специальностей, где активно применяются цифровые технологии. Например, дефектологи — гуманитарный цикл. Это люди, которые непосредственно будут работать с определённым оборудованием, аппаратами. Они занимаются в традиционном формате.

Алишер Ашимов

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