Полицейские СКО пресекли кражу зерна на 1,5 миллиона тенге

Пятеро мужчин пытались вывезти с поля 10 тонн зерна. Инцидент произошёл 2 сентября в районе имени Габита Мусрепова. Пшеницу они отгрузили в «Камaз» на полях одного из товариществ.

Но, вывезти не успели. Их заметили полицейские. Троих задержали на месте, еще двое сбежали. Скрываться им долго не пришлось. Стражи порядка вышли на них на следующий день. В кузове «Камaза» находилось более 10-ти тонн зерна нового урожая. Злоумышленниками оказались работники ТОО, все фигуранты — жители Айыртауского района. Сейчас они водворены в изолятор временного содержания.

Азамат Кусаинов, заместитель начальника управления криминальной полиции ДП СКО:



— На территории СКО стартовало мероприятие «Урожай». Оно проводится в период уборочной кампании для предотвращения и раскрытия краж зерна, горюче-смазочных материалов и запчастей от сельхозтехники. В каждом районе созданы мобильные группы из числа опытных сотрудников — участковых инспекторов, оперативников, патрульных полицейских. Главная их задача — помочь сельхозформированиям обеспечить сохранность нового урожая

Алишер Ашимов