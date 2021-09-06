Аграрии СК на 68% собрали зерновые и зернобобовые культуры

Сельское хозяйство

22:16 6 Сентября 2021

В СК продолжается уборочная кампания. К ней агроформирования приступили в середине августа. Общая площадь посевов составила в этом году 4,3 миллиона гектаров.

По данным управления сельского хозяйства, зерновые и зернобобовые культуры аграрии скосили на площади более двух с половиной тысяч гектаров. План выполнили почти на 70%. Урожайность составляет 11 центнеров с гектара. Всего в уборочной кампании задействовано более 7-ми тысяч комбайнов, около 13-ти тысяч тракторов и порядка 6-ти тысяч грузовых автомобилей.

Алишер Ашимов

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