9 фактов мошенничества за 3 дня произошло в СКО

Правоохранительные органы

22:15 6 Сентября 2021

9 фактов мошенничества за 3 дня зарегистрировали в СКО, среди которых ложному «звонку из банка» поверили 3 горожанки. Двое внесли предоплату за несуществующий товар и за аренду квартиры по фейковому объявлению в интернете.

Еще один стал жертвой злоумышленника, который оформил на него микрокредит. Наиболее крупный ущерб понёс предприниматель. Он заказал стройматериалы из России у лжепоставщика на сумму более 2 млн тенге. Полицейские рекомендуют североказахстанцам быть бдительными. Также предупреждают, что участились случаи телефонного мошенничества, напоминают, что таким «звонкам из полиции или банка » доверять нельзя.

Гюзель Закария

Читайте также

В Петропавловске на учете состоят 48 несовершеннолетних
Полицейские СКО проверяют дорожную инфраструктуру возле школ
Полицейские СКО задержали 32-летнего алматинца по подозрению в интернет-мошенничестве
Полиция теперь и в Instagram
ЛОП на станции Петропавловск проводит акцию «Стоп, наезды!»
В СКО сторож пытался похитить металл из ТОО
Пропавшего 15-летнего мальчика нашли полицейские в Петропавловске
Ювенальные полицейские посетили петропавловские подучетные семьи
27 несовершеннолетних детей получили травмы в ДТП с начала года
22-летнего парня задержали с «синтетикой» в Петропавловске
О профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних рассказали ДП СКО
Полицейские СКО продолжают раскрывать кражи скота