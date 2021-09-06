9 фактов мошенничества за 3 дня произошло в СКО

9 фактов мошенничества за 3 дня зарегистрировали в СКО, среди которых ложному «звонку из банка» поверили 3 горожанки. Двое внесли предоплату за несуществующий товар и за аренду квартиры по фейковому объявлению в интернете.

Еще один стал жертвой злоумышленника, который оформил на него микрокредит. Наиболее крупный ущерб понёс предприниматель. Он заказал стройматериалы из России у лжепоставщика на сумму более 2 млн тенге. Полицейские рекомендуют североказахстанцам быть бдительными. Также предупреждают, что участились случаи телефонного мошенничества, напоминают, что таким «звонкам из полиции или банка » доверять нельзя.

Гюзель Закария