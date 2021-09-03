В Kozybayev University продолжается заселение студентов в общежития

Из-за санитарных норм в общежития местного вуза в этом году заселяют только грантников и льготников. 17-летней Алине Райт из Аккайынского района повезло. Девушка относится к обеим категориям, поэтому комнату получила без каких-либо проблем.

Алина Райт, студентка Kozybayev university:



-В принципе, заселяться было несложно, собирала документы. Нужна была только справка об отсутствии недвижимости, две ксерокопии удостоверения и какая-нибудь справка о своем статусе. В комнате живем по двое, условия хорошие, тут все устраивает.

Преимущество при заселении в этом году есть у первокурсников. Большинство из них — несовершеннолетние, поэтому вчерашние школьники без жилья точно не останутся.

Рената Апергенова, член правления по академическим вопросам

Kozybayev university:



-На сегодня у нас уже заселено 973 студента, в настоящее время мы заселяем студентов по полной проектной мощности общежитий, сейчас она составляет 1114 мест. Дополнительно университет встречается и проводит переговоры с владельцами зданий, где дополнительно было найдено 350 мест по договоренности. И сейчас в наличии у нас 1500 мест.

Не скрывают в вузе и то, что есть ребята, которым какое-то время придется снимать жилье. Тех, кто остался без комнаты в общежитии, волнует, будет ли университет им помогать?

Рената Апергенова, член правления по академическим вопросам

Kozybayev university:



— У нас есть договоренности с некоторыми арендодателями, мы смотрим возможности, чтобы, ребятам была возможность снять по льготной цене проживания. Если посуточно сейчас, к сожалению, до 10 тыс возросло. Мы договорились, нашли места, где до 2,5-3 тыс тг.

В конце сентября студенты перестанут платить из своего кармана, заверили представители Kozybayev university. Им подыщут дополнительные места.

Дарья Пышмынцева