В СКО за 1,5 месяца умерло в 2,5 раза больше пациентов, чем за 1,5 года до появления дельта-штамма

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— За последние 2 недели (20 августа–2 сентября) в области зарегистрировано – 1603 случаев. В сравнении с аналогичным периодом (6 августа–19 августа) отмечается снижение заболеваемости на 29%.

За последние сутки зарегистрировано 70 случаев, в том числе 66 — с симптомами. На больничных койках сейчас находятся почти 600 североказахстанцев. Пик госпитализации был 10 августа. В тот день 97 человек положили в больницы из-за ухудшения самочувствия.



Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— А лежало порядка 842 пациентов. Сегодня мы наблюдаем снижение. Если две недели назад доходило до 100, то сейчас от 40 до 60, начиная с 1 сентября.

Сейчас в реанимации 75 человек, 20 из них — в крайне тяжелом состоянии, ещё 24 — в палатах интенсивной терапии. 342 североказахстанца не могут обойтись без постоянной кислородной поддержки. Это больше половины тех, кто лежит сейчас в стационарах.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Касательно умерших. На сегодня умерших от КВИ 149 пациентов. За полтора года, это с марта 2020 по 15 июля 2021, у нас умерло 43 пациента. Тогда как с 15 июля по настоящее время у нас умерло 106.

Получается, что за последние полтора месяца умерло в 2,5 раза больше пациентов, чем за полтора года до появления дельта-штамма. Именно с ним связывают и большое число заболевших, и их тяжёлое состояние. Вторая причина, отмечает Нурлан Айманов, пациенты, поступающие на госпитализацию, – невакцинированы. К слову, оба компонента в регионе получили почти 200 тысяч человек. Только полпроцента заразились коронавирусом после прививки. Что касается детей, сейчас под наблюдением 153 заболевших ребенка. 16 из них — в стационарах. Детей в тяжелом состоянии нет.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Касательно младенцев. 1 ребенок есть 28 дней. Его состояние бессимптомное. Он находится под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Под наблюдением находятся 5 беременных североказахстанок. Все они на стационарном лечении. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Айгерим Мукашева