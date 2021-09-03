В Петропавловске после долгого простоя возобновит свою работу элеватор.

Комбинат хлебопродуктов «Колос» на севере страны открылся в годы освоения целины. Долгие годы богатство местных полей сюда привозили со всего региона. Затем на какое-то время работу здесь полностью остановили.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:



-После развала Советского союза, после нескольких приватизаций, я должен сказать, таких неудачных этот флагман «Колос» перешел с рук в руки. Когда я въехал на территорию, не узнал, совсем другая обстановка, сделана большая работа.

У здания появился новый владелец. Речь идет об отечественной компании, элеваторы которой находятся в Акмолинской и Костанайской областях. В октябре этого года на торгах простаивающий объект ушел с молотка за 670 млн тенге. Еще около полумиллиарда в него вложил инвестор, который взял элеватор «под свое крыло».

Арман Кудайбергенов, директор ТОО «Бетеге-У»:



-На предприятии было очень много зданий, которые уже фактически не использовались, поэтому многие из них были снесены. Полностью технологию перебрали, восстановили сушилки, электрическую часть восстановили, складские помещения. Кровлю, стены, были покрашены корпуса. Практически начали с мая месяца. Предприятие готово к приемке.

Всех культур, но в частности масличных. С ними в регионе есть определенные проблемы. И дело даже не в объемах, того же льна или рапса сеют очень много. Сложности возникают с их приемкой и хранением.

Арман Кудайбергенов, генеральный директор ТОО «Бетеге-У»:



— Зерновые сушатся более в экстремальных условиях, поэтому сушка масличных — более деликатный процесс. Лен, рапс мелкосемянные культуры, поэтому все транспортное оборудование должно быть более герметичным. Более приспособленным для хранения. Но и режим хранения, хранить масличные более ответственно, более сложно.

Элеватор площадью более 16,5 га может вместить в себя около 80 тыс тонн зерна. Договоры приемку урожая новое товарищество с местными сельхозтоваропроизводителями уже заключило.

Дарья Пышмынцева