В Петропавловске к отопительному сезону готовы 900 домов

В КСК дома по улице Жумабаева,116 промывка и опрессовка системы отопления идет полным ходом. В процессе проверяется каждая деталь.

Владимир Идеменов, председатель КСК «Рубин»:



— Выявляются слабые места, где-то там задвижки, где-то вентиля… То, что можно сделать, не отключаем, а делаем. Бывали случаи такие, что подали давление, а оно резко упало. А что? А там, грязоотстойник вырвало. Остановили, сделали, вырезали, заварили, опрессовали. Это большая заслуга нашего сантехника, что он содержит в порядке и следит постоянно.



9-этажному дому 40 лет. И за всё это время здесь всегда старались своевременно готовиться к зиме. Оттого и серьезных проблем с системой отопления никогда не было. А если и случаются, то устраняют оперативно.

Много лет с этим КСК работает бригада Ивана Голубя. Специалисты проверяют состояние трубопроводов гидропрессом, с помощью которого сразу можно заметить какую-то неполадку. Но, коммунальщики с уверенностью заверяют, система отопления здесь в полном порядке.

Иван Голубь, директор ИП «Голубь»:



— Их срок службы — 20-25 лет. В старых домах 60-х годов постройки она уже три срока службы отработала. Поэтому там чаще всего случаются порывы. В новых домах реже, но, бывают. Особенно, когда в квартирах ставят некачественные приборы.

В Петропавловске насчитывается 1106 домов. 900 из них к отопительному сезону готовы. В остальных работы завершат до конца следующей недели.

Алишер Ашимов