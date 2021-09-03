В Булаево пожарные помогают населению готовиться к зиме

В Булаево проживают почти 300 семей из категории социально уязвимых. Многим готовиться к холодам очень сложно. 79-летняя Любовь Суйкова живет одна. Ни детей, ни родственников у неё не осталось. У пенсионерки серьезные проблемы со здоровьем. Признается, что зиму встречает с содроганием. Помогают в непростое для нее время специалисты районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Сегодня они отремонтировали печь, поменяли проводку, установили датчик угарного газа.

Любовь Суйкова, жительница г.Булаево, район М. Жумабаева:



— Я очень благодарна, конечно, вам. Все было нормально, все осмотрели, предтопочный лист сделали, побелили, подмазали, электричество сделали. Спасибо большое».



Провести работы осталось еще в 4 домах. Надо сказать, пожарные не только устанавливают специальные приборы, но и в последующем следят за правильностью его работы. Год назад такое оборудование появилось в доме 88-летней Ольги Горбылёвой. Живёт она вместе со своей дочерью Надеждой.

Надежда Маковская, жительница г.Булаево, район М. Жумабаева:

— Помощь оказали нам ребята из МЧС. Установили нам розетки, замыкали кое-где, все поменяли. Очень даже хорошо поменяли ребята молодцы. И коробку распределительную. Там была проблема, током билась. В трубу залезли, молодцы. Хотя у нас такие условия, что трудно туда залезть. Но, они все сделали, молодцы.



Так спасатели помогают населению каждую субботу. А еще проводят профилактические беседы, развешивают плакаты и баннеры. В отопительный период увеличивается число пожаров, говорят специалисты. В городе Булаево, например, 60% возгораний происходит из-за неправильного обращения с печами.

Азамат Краубаев, аким г.Булаево:

— В Булаево центральное отопление отсутствует. Дома, в основном, 1960-70 годов постройки. Во избежание таких плохих моментов мы проводим вот такие субботники. В домах обследуются отопительная система, печи, электропроводка. Нами устанавливаются датчики улавливания дыма. В этом году на эти цели было выделено 1 млн.тенге. и приобретено 250 датчиков.



Заменяют в Булаево и пожарные гидранты. Всего их 60, но только половина из них были в рабочем состоянии.

Жанибек Жанадилов, директор ТОО «БУЛАЕВ СУ», район М. Жумабаева:



— Снимаем старые, истекшие по сроку и ставим абсолютно новые. На сегодня у нас из запланированных 25 гидрантов мы уже установили 15. И из них отремонтировали из рабочих, то есть провели профилактические работы около 9 гидрантов.

Последние 10 планируют заменить в течение недели.

Диана Салихова