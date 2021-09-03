Литературно-музыкальный вечер прошел в областной библиотеке им. С. Муканова

Эти строки из уст писателя Диаса Аягана затрагивают важную тему для нашего народа — статус казахского языка. Молодой парень сочинил это стихотворение пару лет назад, ведь он неравнодушен к проблеме незнания родного языка среди сверстников.

Диас Аяган, молодой писатель:



— Язык — это богатство и наследие, которое пришло к нам от наших предков. Язык не просто средство общения, это что-то намного выше и ценнее. Поэтому я решил написать это стихотворение, с помощью которого призываю всех сверстников уважать и стремиться изучать казахский язык. Печально, что многие пренебрегают этим.

Призвала к изучению государственного языка молодых и поэтесса Марал Оспанова. Она считает, что песни и стихи способствуют быстрому обучению.

Марал Оспанова, поэтесса, член Союза журналистов РК:



-Выступления должны послужить неким примером для молодого поколения, оставить след в их памяти. Издревле казахи передавали все свои творения из уст в уста и владели языком в совершенстве. Поэтому, сохраняя традиции, мы пытаемся вызвать интерес у молодежи к нашей культуре с помощью методов наших предков. Разрушить языковой барьер и дать понять всю красоту казахского языка на слух.

Прозвучали в зале и народные мотивы. Мелодия домбры окунула гостей в необычайный национальный колорит. Запомнился этот вечер и Михаилу Мельниченко. Студент даже задался целью овладеть государственным языком.

Михаил Мельниченко, студент Гуманитарно-технического колледжа:



— Я интересуюсь такими мероприятиями для самообразования. Хотел бы изучить сам для себя казахский язык, потому что я — патриот и родился в этой стране. Мне сильно понравилось, хотел бы чаще видеть такие мероприятия.

Для гостей в зале организовали небольшую выставку книг. Каждый желающий мог подойти и найти среди стеллажей нужное для себя .

Гюзель Закария