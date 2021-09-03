Касым-Жомарт Токаев: «Многие опасные заболевания были остановлены только после появления вакцин»

Главное богатство нашей страны — здоровье граждан, говорит Касым-Жомарт Токаев. В своем Послании народу Казахстана глава государства уделил особое внимание негативному влиянию антиваксеров, призвал казахстанцев не идти у них на поводу.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— В стране продолжается массовая вакцинация, однако в обществе по-прежнему много ее противников. Они не только отказываются прививаться, но и призывают к этому население. Поддавшись их влиянию, многие были дезориентированы. Все эти люди должны понимать, что несут ответственность не только за себя, но и за жизни других. Поэтому нельзя идти на поводу у лиц, агитирующих против вакцинации. Человечество пережило не одну эпидемию. Мы не должны забывать, что многие опасные заболевания были остановлены только после появления вакцин.

Поэтому сейчас в приоритете закуп и поставка эффективных вакцин, одобренных ВОЗ. Такой препарат появился и в Северном Казахстане несколькими неделями ранее. VeroCell уже опробовали североказахстанцы. Всего в регионе полный курс иммунизации прошли 199 893 человека. Но несмотря на это, инфицированные Covid-19 все еще поступают в стационары. Сейчас в коронавирусном отделении многопрофильной областной больницы проходят курс лечения более 100 человек, в реанимации находятся — 4.

Сергей Ишин, заведующий отделением анестезиологии и реанимации многопрофильной областной больницы:



— У нас лежат люди от 60 лет и до 84. Они все в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. Эти пациенты все практически не вакцинированные. Либо есть пациенты, которые получили первую дозу вакцины и не успели выработать иммунитет.

Также Президент упомянул о том, что в суете Сovid-ных дней не стоит забывать о плановых осмотрах и других прививках. С этим согласны и врачи.

Сергей Ишин, заведующий отделением анестезиологии и реанимации многопрофильной областной больницы:



— Естественно, скрининг является основным моментом для выявления пациентов с любой легочной патологией. Чаще всего Covid-ом болеют еще скомпрометированные пациенты с сопутствующими патологиями. С сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, с бронхиальной астмой, онкопациенты, пациенты, находящиеся на хрониодилизе, получающие иммуносуприссивную терапию Все эти пациенты должны находиться на скрининге и должны наблюдать и контролировать свои заболевания.

А еще не стоит забывать и об общепринятых мерах укрепления иммунитета. Это здоровый образ жизни, отказ от пагубных привычек. По этому поводу Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Залог здоровья — физическая культура».

Гюзель Закария