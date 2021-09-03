5 сентября — День языков народа Казахстана

В Казахстане проживают более 130-ти представителей различных этносов. Каждый из них придерживается мира и согласия, почёта и уважения друг к другу. Сохранить национальные ценности и духовную культуру — одна из главных задач общества. Наряду с этим в республике уделяется особое внимание развитию полиязычного образования.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:



— Родной язык каждого народа является его достоянием и ценностью. Только язык остаётся единственным мостом, через которое из поколения в поколение передается духовное наследие народа. В нашей области проводится работа по созданию системы овладения государственным языком всеми жителями региона.

Открываются школы и языковые центры. За последние три года в СК государственным языком владеют 55% населения. Особый интерес проявляют представители других национальностей. Сегодня 280 детей других этносов обучаются в школах с казахским языком обучения. Среди них — учащийся Бескольской средней школы №2 Роман Жолудев. Парень с юных лет проявляет интерес к государственному языку.Через него познается духовное многообразие и культурное достояние казахского народа, страны в целом, считает он. За вклад в развитие государственного языка Роману вручили диплом от Комитета языковой политики министерства образования и науки РК.

Роман Жолудев, учащийся Бескольской средней школы №2, Кызылжарский район:



— Поздравляю всех с праздником. Желаю всем счастья, здоровья. Мне все очень понравилось. Большое спасибо за награду. Это очень важный праздник, чтобы в нашей стране люди изучали свой язык, приезжие изучали казахский язык. Не плохо владею языком. Он мне очень нравится. Я считаю, что его должны знать все, т.к. мы живем в Казахстане.

Почетной грамотой отмечен труд специалиста языкового центра Асель Махметовой. На протяжении 10-ти лет девушка преподает казахский язык госслужащим. С каждым годом наша страна поднимается на новый уровень развития, и государственный язык играет в этом важную роль, отмечает Асель.

Асель Махметова, преподаватель Центра обучения языков:



— С каждым годом казахский язык пользуется большим спросом у наших слушателей. С начала года в центре обучаются более 2,5 тысяч человек. Мы стараемся им помочь в изучении, ищем новые методы и подходы. Наши преподаватели владеют языком на уровне А1. Я очень рада, что накануне праздника наш труд оценивают по достоинству.

Языковой фестиваль, посвященный 30-летию Независимости РК, продлится до 25 сентября. За это время в области проведут более 400 мероприятий.

Алишер Ашимов