В Петропавловске 20-летняя горожанка в нетрезвом состоянии разнесла остановку

Правоохранительные органы

22:36 2 Сентября 2021

Разбила стеклянную остановку в порыве эмоций. Инцидент произошел 1-го сентября около 5-ти часов утра. О нём полицейским сообщила неравнодушная горожанка.

По прибытию на место происшествия стражи порядка задержали двух нетрезвых девушек, которые находились у разбитой остановки возле Петропавловского строительно-экономического колледжа. Как выяснилось позже, одна из них, поругавшись с парнем, решила выплеснуть свой гнев. Под руки попал остановочный павильон. По данному факту собран материал по статье 434 Кодекса РК об АП «Мелкое хулиганство» и передан в суд. Правонарушительнице уже вынесли наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Отметим, ранее девушка привлекалась к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью.

Алишер Ашимов

Читайте также

Более 4 тысяч сельчан привлекли к ответственности за бродячий скот с начала года
Двоих бездомных задержали по подозрению в совершении кражи и хулиганства
94 тысячи обращений поступило на канал «102» с начала года
Водители из Караганды и Кокшетау поблагодарили полицейских СКО за помощь на дороге
ЛОП на станции Петропавловск проводит акцию «Стоп, наезды!»
27 несовершеннолетних детей получили травмы в ДТП с начала года
В Петропавловске на учете состоят 48 несовершеннолетних
В СКО сторож пытался похитить металл из ТОО
О профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних рассказали ДП СКО
Почти 4 млн тенге украл 49-летний горожанин в одном из домов областного центра
1744 нарушителя тишины привлекли к ответственности в СКО в этом году
18 случаев скотокрадства за 2021 год зарегистрировали в СКО