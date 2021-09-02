В Петропавловске 20-летняя горожанка в нетрезвом состоянии разнесла остановку

Разбила стеклянную остановку в порыве эмоций. Инцидент произошел 1-го сентября около 5-ти часов утра. О нём полицейским сообщила неравнодушная горожанка.

По прибытию на место происшествия стражи порядка задержали двух нетрезвых девушек, которые находились у разбитой остановки возле Петропавловского строительно-экономического колледжа. Как выяснилось позже, одна из них, поругавшись с парнем, решила выплеснуть свой гнев. Под руки попал остановочный павильон. По данному факту собран материал по статье 434 Кодекса РК об АП «Мелкое хулиганство» и передан в суд. Правонарушительнице уже вынесли наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Отметим, ранее девушка привлекалась к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью.

Алишер Ашимов