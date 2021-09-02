В Казахстане в 2 раза увеличат площадь возделывания кормовых культур. Об этом глава минсельхоза сообщила на заседании Правительства, передает пресс-служба Аскара Мамина.

Для сглаживания негативных последствий погоды на сельхозпроизводство, а также развития кормовой базы животноводства в стране проведут диверсификацию в земледелии. Для эффективного использования пастбищ будут максимально использованы возможности новых методов контроля за ними и соответствующие меры господдержки. Также будут выработаны и внедрены новые подходы к повышению продуктивности пастбищ путем коренного и поверхностного улучшения, вовлечения в оборот новых пастбищных угодий через применение более эффективной модели их обводнения.



Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК:



— Для этого будет проведена широкая разъяснительная работа среди сельхозтоваропроизводителей, а также выработаны механизмы контроля за деятельностью землепользователей по выполнению принятых обязательств в рамках договоров аренды с использованием современных цифровых технологий, космического мониторинга и дистанционного зондирования земли, и мер государственного регулирования процесса диверсификации. В результате площадь возделывания кормовых культур увеличится как минимум в 2 раза с доведением их доли в севообороте до научно-обоснованных норм.

Айгерим Мукашева