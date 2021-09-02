В 137 опорных населенных пунктах откроют ФАПы и врачебные амбулатории

231 млрд тенге за год потратят в Казахстане, чтобы закупить лекарства для населения. Вместе с тем, Президент в своём Послании поручил увеличить долю отечественной фармацевтической продукции с 17% до 50, передаёт пресс-служба главы Правительства.

Для реализации поручения минздрав активизировал сотрудничество с глобальными корпорациями, идёт работа по привлечению инвесторов, проводится трансферт технологий и новейших разработок. Кроме того, одним из основных посылов Послания является выделение финансирования в систему здравоохранения на развитие инфраструктуры, подготовку кадров и обеспечение населения лекарственными средствами. В рамках данного поручения предусмотрено открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 опорных населенных пунктах на общую сумму свыше 8 млрд тенге.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:



— Наряду с этим нами реализуются инвестиционные проекты по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров. Кроме того, для развития инфраструктуры подведомственных и региональных медицинских организаций нами предусмотрено строительство и модернизация не менее 20 объектов на общую сумму порядка 85 млрд тг. Для обеспечения кадровыми ресурсами предусмотрен ежегодный выпуск более 7,5 тыс. врачей и 24 тыс. средних медицинских работников.

Айгерим Мукашева