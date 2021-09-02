Второй этап переписи населения

Вячеслав Чинишлов привык работать удаленно, поэтому заполнить анкету на сайте «sanaq.gov.kz» ему не составило труда. Так намного удобнее и практичнее, признается молодой человек. Не нужно ждать, пока до тебя дойдет интервьюер, ведь все можно сделать самому в один клик.

Вячеслав Чинишлов, житель г. Петропавловска:



— Мне сподручнее, если я самостоятельно введу свои данные на сайте национальной переписи РК. Для этого мне нужно только удостоверение. Сайт интуитивно понятен, то есть, я думаю, что даже человек старшего возраста должен разобраться без всяких проблем.



А вот Алия Амиржанова не всегда бывает дома. Она до самого вечера находится на работе, а дети не смогут дать внятный ответ интервьюерам, потому как они еще несовершеннолетние. Поэтому для прохождения анкетирования женщина скачала приложение AITU. Так комфортнее и безопаснее, считает горожанка.

Алия Амиржанова, жительница г. Петропавловска:



— В приложении все это быстро делается. Там я и за мужа все данные внесла, и детей указала. Буквально 5 минут заняло у меня общего времени.Мы не знаем, кто может в дверь к нам постучаться. Могут и не с акимата прийти собрать данные личные.



Об угрозе мошенников предупреждают и в департаменте статистики. Там пояснили, что оставлять свои данные можно только на трех ресурсах. Это «sanaq.gov.kz», сайт электронного правительства и приложение AITU. Не стоит говорить информацию о себе людям, представившимся сотрудниками Бюро статистики. Ведь, во-первых, интервьюеры начнут ходить по домам только с 1-го октября, во-вторых, у работников есть своя отличительная атрибутика.

Жулдыз Нургалиева, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики по СКО:



— Это у нас портфель, мобильное устройство — планшет, с которого мы работаем и шарф с символикой переписи населения. Обязательный элемент — удостоверение интервьюера. Любой гражданин, если сомневается в действительности, тот ли перед ним интервьюер, может проверить данные о нем на сайте sanaq.gov.kz либо по телефону контакт -центра 1446.



Колл-центр и сайты для прохождения анкетирования работают круглосуточно. Напомним, что для регистрации в них вам потребуется внести свой номер телефона или же адрес электронной почты. После прохождения онлайн -опроса, для которого потребуется только удостоверение личности, на указанный адрес или номер поступит уведомление с 6-тизначным кодом. Его нужно сохранить до прихода интервьюера в период сплошного обхода. Стоит отметить, что в анкете нужно указывать адрес проживания, а не прописки.

Жулдыз Нургалиева, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики по СКО:



— Перепись населения осуществляется по 4 переписным листам. Первый лист- 1-ПП. Он заполняется на целое домашнее хозяйство, где перечисляется список проживающих либо временно пребывающих лиц. Далее идет переписной лист 2-Ж. Это жилищные условия, в которых проживает домашнее хозяйство. Переписной лист 3-И индивидуальный. Заполняется на каждого члена домашнего хозяйства. Также есть четвертый лист — 4-В. Он предназначен для лиц, которые временно пребывают по данному адресу до 12 месяцев.



Североказахстанцы уже регистрируются онлайн. Только за прошедшие сутки на сайте зарегистрировались почти 1000 человек.

Гюзель Закария