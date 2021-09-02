В этом году в селе Бесколь к теплу подключат 31 многоэтажку

Ермек Байтикеев, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:



— У нас в каждой квартире стояла печка и плюс газовый баллон, как во всех двухэтажных домах. Каждый год приходили пожарные, нам предписания писали, разговаривали о том, что в любой момент это пороховая бочка. Сейчас газ у всех есть, а печки не будет. Живого открытого огня тоже не будет, уже опасность снизится.



А еще появится долгожданный комфорт. Золы, копоти и хлопот с твердым топливом у жильцов дома по улице Молодежной,6 больше не будет. В двухэтажке 27 квартир. В большинстве из них живут пенсионеры, которым с каждым годом становилось все сложнее самостоятельно топить печь.

Канат Дарбаев, и.о. акима Бесколького сельского округа, Кызылжарский район:



— Жильцы общим собранием решают, будет этот дом подключаться к центральному отоплению или нет. Если люди изъявили желание и более половины дали положительный ответ, то обращаются в акимат, после чего находят организации, которые этим занимаются и в гражданском порядке заключают договор с этими подрядчиками и подключаются.



За свой счёт. Ермек Байтикеев, как и другие жители этого дома, за подключение к централизованному отоплению отдаст 190 тысяч тенге. Из-за отсутствия трат на уголь и дрова через несколько лет в сезоны холодов экономия будет около 20-30 тысяч. Правда, у кого-то свободных денег для отказа от печки в доме нет, ведь речь идет о приличной сумме.

Канат Дарбаев, и.о. акима Бесколького сельского округа, Кызылжарский район:



Некоторые дома пока что отказались от подключения, Фурманова,1, например. Мы их предупредили, работу проводим. Думаем, в следующем году они будут подключены. А так в основном свыше 90% подключены. До 1 января 2021 года из многоквартирых жилых домов было подключено 44 объекта.

В 2021 году к ним добавится еще 31 многоэтажка. К теплу их подключают 25 специалистов из 10 местных бригад. Большую часть работ они уже завершили.

Дарья Пышмынцева