Руководителей районных отделов ЖКХ привлекли к ответственности

Руководителей пяти районных отделов ЖКХ привлекли к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии . Их подозревали в совершении проступков, дискредитирующих госслужбу. Речь идет о выкупе домов по программе переселения «Енбек. Жилье не соответствовало технической спецификации, указанной в госзакупах.

Об этом журналистам на брифинге региональной службы коммуникаций рассказала председатель Совета по этике Елена Степаненко. Также она отметила, что с начала года проведено 7 проверок, в ходе которых выявили 162 нарушения по несоблюдению законодательства о госслужбе. В управление контроля за 8 месяцев 2021-го поступило более ста жалоб. Больше всего обращений по неправомерным действиям должностных лиц в сфере здравоохранения, образования и местных исполнительных органах. В сравнении с 2020-ым количество жалоб увеличилось на 13,5%. Особое внимание — искоренению переработок. В департаменте вводят систему контроля учета доступа. Зарегистрировано в ней более ста организаций. По этой программе будут отслеживать график работы госслужащих.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО — председатель Совета по этике:



— Согласно мониторинга, в текущем году СКУД-ми охвачены все аппараты акимов районов области, а также в 3 квартале установлены в территориальной инспекции ветеринарного контроля по СКО. Кроме того, в 16 государственных органах произведена интеграция с «Е-қызмет», еще в 31- ом работы ведутся. На сегодня проводится работа по установке СКУД-ов в здании, где сосредоточено много государственных органов. До конца года планируем завершить данную работу.

Алишер Ашимов