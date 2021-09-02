Каким будет первый месяц осени?

— По моему мнению, в сентябре будет довольно хорошая погода. В принципе, как и все годы. Думаю, что будет тепло.



— Погода будет хорошая. Сейчас солнечно и тепло. Если так будет и дальше, то это хорошо. Больше времени проводишь с друзьями, да и на свежем воздухе.



— Хотим, чтобы погода была хорошая.



Первый месяц осени порадует солнечными деньками. В начале месяца столбик термометра достигнет отметки 25 градусов тепла. Местами предполагается колебание температуры: ночью — от 3-8 градусов до 6-11 тепла, днем — до 17-22 градусов.

Татьяна Марьина, ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:



— В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от 1-6 тепла, на севере заморозки 2 градуса до 10-15 тепла, днем от 9-14 тепла до 15…20, на юге +25 градусов. Затем понижение температуры воздуха ночью до +2+7 тепла, днем до 12-17 тепла.



Ожидается также усиление ветра. В середине месяца вероятен туман. Что касается осадков, то их выпадет больше нормы, она составляет 25-34 мм. Но, несмотря на возможные дожди, североказахстанцы все же успеют порадоваться теплой погодой. Кстати, самым жарким сентябрь был в 2003-м. Столбик термометра показывал +34. А вот самым холодным — 66 лет назад. Тогда температура воздуха опустилась до минуса 6.

Алишер Ашимов