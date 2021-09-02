Более 4 тысяч сельчан привлекли к ответственности за бродячий скот с начала года

Правоохранительные органы

22:35 2 Сентября 2021

Троих жителей Жамбылского района привлекли к административной ответственности за вольный выпас скота. Порядка 10 коров находились без присмотра на обочине трассы «Пресновка-Кайранколь». Полицейские перегнали животных в загон и установили владельцев.

За нарушение правил выпаса КРС каждый заплатит штраф в размере 8 тыс тенге. С начала года в области зарегистрировано более 4 тысяч подобных нарушений. Стражи порядка напоминают, вольный выпас облегчает преступный промысел скотокрадов. Также внезапное появление животных на дороге представляет угрозу для жизни и здоровья людей. В этом году уже регистрировали случай ДТП с участием бродячего скота. Без пострадавших не обошлось.

Диана Салихова

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