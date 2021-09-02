90-летний мужчина отравился угарным газом

31 августа во время пожара двое жителей Келлеровки потеряли сознание от нехватки кислорода. Одному 63 года, другому — 90. Последний скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. В тот день в его доме топили печь. Ранее закрытые заслонки поспособствовали поступлению опасного газа.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:



— Отопительный сезон еще не начался, а у нас уже имеются такие печальные факты. В связи с этим хотелось бы обратиться к жителям. Печи на твердом топливе. К ним нужно иметь особый подход. Еще раз проверить все на исправность. Особое внимание уделить заслонкам на печи. Не закрывать их до упора. Желательно, чтобы их вообще не было».



Не стоит забывать и об утилизации золы. Она имеет свойство сохранять тепло в течение 2-3-х дней. Выделение угарного газа при этом не прекращается. Часто золу высыпают у стен зданий, фундамента, что может привести к возгоранию.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:



— Шлак должен утилизироваться на безопасном расстоянии. Когда его собирают с печи, он должен заливаться водой, чтобы полностью его потушить. Хочу также подвести статистику по отравлению угарным газом. В этом году идет рост. Было зарегистрировано 19 случаев. 5 из которых с летальным исходом. В прошлом году было всего 4 несчастных случая, из которых 2 летальных.



В этом году много и лесных пожаров. На территории области произошло 33 случая. В 2020-м зарегистрировано на десять меньше. Чаще всего возгорание происходит из-за халатности жителей, утверждают специалисты. Брошенные окурки, плохо потушенные костры и тому подобное. Пренебрегают правилами безопасности и на водоемах.

Марат Муратов, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:



— С начала текущего года в ходе купального периода в СКО произошло 22 происшествия на воде. 6 из них произошли с детьми. Силами спасательных служб было спасено 22 человека, из них 1 ребенок.



Спасатели напоминают быть аккуратнее и рыбакам: не разворачивать лодку против течения, не загружать ее вещами и обязательно надевать спасательные жилеты. Простые меры осторожности могут спасти много жизней.

Диана Салихова