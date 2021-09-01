В Kozybayev university поступили более 1300 абитуриентов

Образование

22:15 1 Сентября 2021

Снова за парты! Новый учебный год для студентов Kozybayev university пройдет в традиционном формате. Занятия у ребят начнутся с 6-го сентября.

Практические и лабораторные занятия будут проходить оффлайн с соблюдением всех санитарных норм, а лекции, соответственно, в дистанционном формате. В администрации вуза разработали расписание занятий и звонков, предусмотрели перерыв для проведения санобработки всех кабинетов. В учебных заведениях установили дезинфицирующие тоннели, бесконтактная термометрия и система «Ашык».

Рената Апергенова, член правления по академическим вопросам Kozybayev university:

— Планируется внедрить систему СКУД для проверки доступа в здания лиц с разрешенными статусами «Ашык». Для обеспечения вакцинации с 30 апреля 2021 на базе здравпункта университета работает прививочный пункт. На сегодня сотрудники, находящиеся в стенах университета, 100% вакцинированы.

Алишер Ашимов

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