Спортсмены СКО получили призовые места на Кубке Казахстана

Сауран Арапбай стал чемпионом области в личном зачёте в весовой категории 65 килограммов. Перед последним боем спортсмен победил 4-х соперников. В финале он соревновался с бойцом из столицы. Поединок длился 5 минут. По итогу судьи единогласно отдали победу Саурану. Он поднялся на вершину пьедестала и получил заслуженную золотую медаль.

Сауран Арапбай, обладатель Кубка Казахстана по рукопашному бою:



— Мы стали чемпионами. Все мои противники были сильны. Я давно всех знаю. С одним из них мы встречались на предыдущих соревнованиях. На этот раз мы выиграли. Финал был сложным, состоял из 5 матчей. Слабых противников не будет.



Около 200 спортсменов приняли участие в Кубке страны по рукопашному бою в Алматы. 13 из них — из Северного Казахстана. Помимо Саурана Арапбая призовые места в конкурсе заняли еще 3 спортсмена. Они выиграли бронзовые медали.



Мирас Биримжанов, старший тренер области по рукопашному бою:



— Кубок проходил в командном зачете и в личном. В целом, турнир для нашей команды прошел неплохо. Команд участников было около 15. В сумме в командном зачете мы заняли 5 место.



После небольшого перерыва спортсмены приступят к подготовке к чемпионату Азии. Он запланирован на октябрь и пройдет в России.

Диана Салихова