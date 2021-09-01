Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске

Мелодия домбры, как и детские голоса в стенах этой школы, звучат впервые. С 1 сентября знания здесь получают около 400 учащихся лицея при высшем колледже имени М.Жумабаева. Раньше они обучались в одном здании со студентами. Плюс около 250 школьников пришли из соседних школ. Набор продолжается. Учебное заведение рассчитано на 900 детей.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом микрорайоне 3 школы вместимостью на 1600 мест. Но, фактически училось 2,5 тысячи. Потребность в этой школе была очевидна. До конца года начнётся строительство двух школ в Тайыншинском районе: в Тайынше и селе Вишнёвке.



В рамках комплексного плана до 2026 года в регионе построят 16 новых школ. К слову, эту возводили 2 года. Она расположена в микрорайоне «Орталык», который в ближайшие пару лет изменится до неузнаваемости. Сейчас на месте 57 старых ветхих домов возводят 7 многоэтажек. Ключи от квартир в них получат 700 семей. Ещё 40 домов пошли колёса тяжелой техники для расширения улицы Жумабаева.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— В этом году уже порядка 400 снесли, до конца года планируем порядка 300.

Порядка 700 домов старых ветхих, большинство 60-70 лет. Мы планируем их снести. В этом же микрорайоне запроектирован детский сад. Вся инфраструктура выстраивается. Теплом, электричеством обеспечены в полном объёме. Мы отдельно провели новые сети.



В планах построить в микрорайоне «Орталык» ещё несколько высоток, Дворец спорта на 3 тысячи мест, парк и два студенческих общежития.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Они у нас 11-этажные на 1200 мест. В этом году начинаем строить, средства у нас запланированы. Для студентов это будет хороший микрорайон.



Продолжится застройка и в микрорайоне «Жас Оркен». Сейчас там возводят 10 домов. В планах открыть поликлинику.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства СКО:



— Плюс к этому у нас вышло с экспертизы 6 домов по микрорайону «Копай». Сейчас город ведет разговоры с инвесторами. Данный мкр будет строиться засчёт инвестиций.



А в «Береке» сейчас строят 6 домов, по 100 квартир в каждом. Три многоэатжки сдадут в текущем году, остальные — в следующем. 600 квартир получат жители из социально уязвимой категории.

Айгерим Мукашева