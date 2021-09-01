Более 8000 детей пошли в 1 класс в СКО

Большие белые банты, школьная форма и воздушные шары в руках. Это — новоиспеченные учащиеся 8 школы. Мальчишки и девчонки выстроились в ряд, к торжественной линейке готовы. А рядом с ними родители, которые со слезами гордости смотрят на нарядных ребят. Для многих из них когда-то точно так же на этом же месте звенел первый звонок. И от этого волнительней вдвойне.

— Это очень трогательно. Вспоминается свое 1 сентября. 04:05 Поздравляю всех школьников. Желаю хорошо учиться. Родителям терпения. Успехов во всем.

— Поздравляю с Днем знаний. Сегодня я отвожу своего третьего ребенка в первый класс. Волнуюсь, как- будто в первый раз. Каждый раз трогательно.

— Счастья ученикам. Хорошей учебы. Здоровья родителям, детям, учителям. С праздником.



Первоклассникам по традиции вручили буквари. И вот, наконец, прозвучал первый школьный звонок.

6-летняя Алиана с нетерпением ждет первого урока. Она уже подружилась с некоторыми ребятами , в первый раз ей поскорее хочется переступить порог своей школы. Учиться девочке нравится. Больше всего она любит решать задачи.

Алиана Ильюхина, учащаяся средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8:



— Математика, потому что там нужно решать примеры. Я уже хотела. Я уже думала, что сегодня. Когда уже первый урок.



Первого сентября в 8-ую школу впервые пойдут 146 детей. К новому учебному году их ожидал подарок. Преобразилась школьная библиотека. Теперь есть коворкинг — зона, где можно отдохнуть между уроками и почитать что-нибудь интересное. Библиотека радует новинками. А еще здесь будут проходить занятия.

Айгерим Валиева, директор средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8:



— Самое главное новшество — это модернизация школьной бибилотеки. В том учебном году министерством образования был поставлен вопрос о модернизации школьных библиотек. Это в рамках проекта «Читающая школа- читающая нация.



Голубые шары улетают в небо из маленьких рук теперь уже первоклашек. Сегодня в книге их жизни открылась новая страница. Они с нетерпением ждут начала учебы, чтобы заполнить ее счастливыми воспоминаниями.

Диана Салихова