1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с новым посланием

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис повлиял на доходы населения, кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 до 60 тыс тенге. Данная мера коснется более 1 млн человек, а косвенно всех трудящихся.



Эту инициативу, которую глава государства озвучил во время своего третьего послания, казахстанцы должны воспринять позитивно. Пандемия многих заставила, что называется, затянуть пояса потуже. Не делает положение вещей лучше и, практически, постоянный рост цен на продукты. Решение этой насущной проблемы — тоже одна из задач, поставленных Президентом.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Необходимо также обеспечить единый контроль над ценами по цепочке от производителя. Сейчас за эту работу отвечают несколько ведомств. После очередного скачка цен они вместо вдумчивого анализа, принятия эффективных мер начинают кивать друг на друга. Пора навести порядок в этом деле. Следует разграничить зону ответственности, определить один орган в качестве основного.

Президент высказался о необходимости повышения фонда оплаты труда. Он за последние 10 лет от прибыли владельцев предприятий отстал почти на 60 %. Работодатели, которые пойдут навстречу такой инициативе, смогут рассчитывать на льготы в рамках регулируемых закупок, а также на преимущественный доступ к господдержке.

Кулюмкоз Смаилова, директор школы-лицея «аль-Фараби»:



— Всех работодателей будут стимулировать повышать заработную плату мягким способом. Повышать заработную плату своим работникам. Тем самым, работники смогут накопить себе на жилье, накапливать свой пенсионный фонд и решать все актуальные вопросы.



Президент страны отдельно остановился на развитии сферы здравоохранения. По его мнению, необходимо привлекать инвесторов в сферу фармацевтики. Сейчас лишь малая часть медицинского оборудования производится в Казахстане, к 2025 году внутри страны должно создаваться 50% такой техники. Что касается вакцинации, то, несмотря на масштабную кампанию, некоторые казахстанцы выступают против нее. Такие люди должны понимать, что они вредят другим, сказал глава государства. То же самое делают те, кто допускает дискриминацию по национальному, религиозному принципу.

Евгений Кинцель, заместитель председателя РОО партии «АК JOL»:



— Касым-Жомарт Кемелевич выразился о языковой политике. В первую очередь, государственным языком является казахский язык, что является естественным, на мой взгляд. Он сказал, что создавать препоны русскому языку нельзя, но с большим удовлетворением я отметил, что каждый гражданин Казахстана обязан знать казахский язык. Поэтому те, кто еще не выучил, должны учить. И в общем-то языковой вопрос тогда решится сам собой.



Зато экологические вопросы, к примеру, сами собой не решатся. Касым-Жомарт Токаев озвучил данные отечественных ученых, согласно которым дефицит электроэнергии в Казахстане наступит к 2030 году. Непростую ситуацию поможет разрешить мирный атом. На изучение его возможностей у казахстанских экспертов есть год.

Дарья Пышмынцева