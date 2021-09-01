1 сентября МТРК исполняется 23 года

С вопросом или проблемой в редакцию МТРК обращаются каждый день. Чаще всего от безысходности. Порой говорят, что СМИ — последняя надежда. Пытались решить вопрос сами, обивали пороги акиматов, управлений или коммунальщиков, но безрезультатно. Так было и с жителями села Достык района М.Жумабаева.

Индира Рахимова, жительница с.Достык, район М.Жумабаева:

— Воду кипятим, но, прежде ставим отстаиваться в бочках, чтобы она осела у нас. Вода грязная.



Жёлтая, мутная, с осадком. Кто-то побрезгует помыть в ней руки, жителям села Достык приходилось такую воду пить.

Съёмочная группа МТРК рассказала о проблеме сельчан в марте. Вопрос вынесли на областной уровень. После выхода материала воду сельчанам стали привозить чистую. А ещё пообещали, что живительная влага в селе будет. Не привозная, а централизованная.

Индира Рахимова, жительница с.Достык, район М.Жумабаева:



— Начали колодцы чистить, прочищать, воду проводить собираются.

Освещение сделали, площадку детскую. Деревня немного расцветает после нашего интервью. Хоть что-то сдвинулось с мёртвой точки.



Удалось помочь и жителям этих многоэтажек в Бесколе. Чиновники кормили обещаниями из года в год. От них, как и от дров, углей и печей в квартирах, жильцы устали. Просили подключить их 3-этажку к центральному отоплению.

Ермек Байтикеев, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:



— Когда дело коснулось отопительного сезона, сказали: «Извините, мы вас не подключим в этом году. На следующий год».



Правда после приезда корреспондентов МТРК выяснилось, что подключить многоэтажку можно и в текущем году. Об этом жильцам сообщили на следующий день после выхода сюжета.

Ермек Байтикеев, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:



— Как вы приехали, дней пять может быть приехала бригада. Мы заключили с ними договор, сделали предоплату. Сейчас ребята варят нам отопление. Делают, я смотрю, качественно. Труба хорошая, сварочные работы идут нормально.



«Сидим без воды летом и зимой. Мучаемся 4 года». С таким заявлением в редакцию МТРК позвонили жители села Пресновки Жамбылского района. Команда нашего телеканала в тот же день выехала на место и выслушала сельчан.

Валентина Зайцева, жительница с.Пресновки, Жамбылский район:



— Не было возможности ни умыться, ни постирать. Покупали воду в магазине. Обратились на МТРК и на нас сразу же обратили внимание. После репортажа возобновили график по подаче воды. И буквально через неделю нам восстановили полноценную подачу воды.

На самом деле в эфир выходит малая часть всех обращений. Когда журналисты начинают звонить в профильные ведомства, выясняется, что вопрос решить можно за пару часов. Засыпать яму, откачать воду, выдать нужный документ или проконсультировать. В 4 случаях из 5 проблему решают без выезда съёмочной группы.

Анна Потеряева, шеф-редактор МТРК:



— Мы стараемся реагировать на каждое обращение наших зрителей. Чтобы не касалось частной темы, узкой направленности, а чтобы касалось большинства людей. Мы готовы помочь, всё что в наших силах. И надо сказать, что после выхода сюжета в эфир мы регулярно созваниваемся с жителями, мы отслеживаем ситуацию и узнаем, решается ли проблема на местах.

Гюзель Закария, корреспондент МТРК



— Я очень рада, что наша работа может помочь людям. Небольшой 2-минутный сюжет может решить проблему, которую горожане, сельчане не могли решить годами. Мне приятно понимать и осознавать, что жизни людей изменяются к лучшему. Именно это подвигло меня к выбору профессии.



В последние пару лет всё больше тех, кто обращается к нам в социальных сетях. На страницы МТРК подписаны практически все ведомства региона, чаще всего обращения наших подписчиков услышаны. Если вы столкнулись с проблемой, хотите заявить о ней или обращались в службы, но не были услышаны, вы можете позвонить в редакцию МТРК по номеру 46-13-70 или написать нам в социальных сетях.

Айгерим Мукашева