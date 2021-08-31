В Петропавловске прошел турнир «Король ринга-2021»

Боевой дух, сила воли и самое главное — стремление к победе. 25 сильнейших спортсменов в шести весовых категориях готовятся к борьбе за титул «Короля ринга». Это представители из России, Кыргызстана и городов Казахстана.

Виктор Окованцев, главный судья турнира «Король ринга»:

— Это проходит 4-ый традиционный турнир среди ветеранов «Король ринга». У нас прошли предварительные бои, полуфинальные бои. Сегодня состоятся финальные бои. В начале бои за третье место, потом бои за первое и второе места. Между ними пройдет международная матчевая встреча.

На ринге встретились боксёры с многолетним опытом. Несмотря на свой возраст, спортсмены не отстают от молодых. Честь нашей страны защищает 61-летний Серик Нурказов. Его соперник — 57-летний Абдылахад Турды-оглы из Кыргызстана.

Показать себя перед молодыми и подать им достойный пример. Ветеран спорта из Кыргызской Республики вернулся на любительский ринг в 2017 году. Участвуя тогда в «Короле ринга», стал двукратным чемпионом. У Серика Нурказова это первый выход после длительного перерыва. Не боксировал он более 30 лет. Но, это не помешало ему достойно выступить. Оба показали отличные навыки и тактику. Судьи оценили бой вничью.

Серик Нурказов, участник турнира «Король ринга», Казахстан:

— В прошлом году я решил поддержать своего брата. Такое мероприятие — это нонсенс для СНГ. В Петропавловске оно проводится уже 4-ый раз. И в прошлом году я сказал, что буду участвовать. Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Вот наши будущие чемпионы.

Абдылахад Турды-оглы, участник турнира «Король ринга», Кыргызстан:

— Когда человек занимается боксом, у него накапливается энергия и должен куда-то её выхлестнуть, чтобы было интересно идти на тренировки, заниматься. Турниры, соревнования дают человеку уровень. Его сильные и слабые стороны проявляются именно в боях.

После международного поединка на ринг вышли боксёры в весовой категории до 75-ти килограммов. За титул «Король ринга» боролись карагандинцы Куаныш Исенбаев и Василий Куликов. Соперники на ринге никогда не встречались. Боксёры друг другу не уступали, победить хотел каждый. Но, удача оказалась на стороне Куаныша Исенбаева. За всю историю турнира «королём ринга» он становится в третий раз.

Куаныш Исенбаев, победитель турнира «Король ринга», г. Караганда:

— Нормально пробоксировал. У меня в полуфинале был соперник из Астаны. Нормально так продышался. У меня всегда так, на второй, третий бой лучше и лучше. Месяц хорошо тренировался у Гавриила Витальевича. Есть стимул. Мы просто тренируемся, а слышим про соревнования. И уже появляется стимул.

Победители соревнований получили пояс «Короля ринга» и 150 тысяч тенге. По 100 и 50 тысяч тенге — обладателям второго и третьего мест.

Алишер Ашимов