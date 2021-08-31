Жильцы дома по адресу 2-ая Заречная, 51А жалуются на соседа

Елена Мартынова, жительница г.Петропавловска:

— Дома собрал целую помойку. От него все тараканы ползут по всему дому. Мы не знаем, как с этим бороться.



Дедушка в возрасте 80 лет с синдромом Плюшкина. Это всё, что знают жильцы дома по адресу 2-ая Заречная, 51А о своём соседе. Из квартиры он выходит редко, к себе никого не впускает. Переехал он больше 10 лет назад.

Оксана Сёмушкина, жительница г.Петропавловска:

— В начале не было никаких проблем. Всё было хорошо, всё было адекватно. Но, через некоторое время появились запахи. Стали наблюдать, что он носит всё нечистоты с помойки к себе в квартиру. Потом он начал топить 1-ый этаж.

Оказалось, прогнил водопровод. Заменить трубы мужчина отказался. Но разрешил перекрыть ответвление в его квартиру. 10 лет дедушка жил без воды. Запах стоял такой, что слезились глаза, вспоминают соседи.

Оксана Сёмушкина, жительница г.Петропавловска:

— Всё нечистоты, все отходы жизнедеятельности своей он начал выливать через балкон. Естественно, вся эта вонь к нам в квартиры.

Стены дома всё ещё хранят следы вылитых с балкона нечистот. Уговорами и просьбами соседи добились, чтобы воду дедушка подключил. Однако, год назад началась другая проблема — тараканы.

Боятся и взрослые. Полчище рыжих тараканов расползлось по всему дому. Отрава в виде пасты, спрея или порошка. Ловушки для тараканов самодельные и заводские. За год жильцы дома перепробовали все известные методы борьбы с тараканами. Толку мало, говорят соседи.

Елена Мартынова, жительница г.Петропавловска:

— Надо какую-то службу привлекать, чтобы вывезти оттуда весь этот хлам. Там же настоящая помойка. Если вот такая кучка посреди комнаты лежит. Если мы сверху побрызгаем, внутри то всё равно останется.

Обращались к участковому. Тот разводит руками. Мол, частная собственность. Просто так вломиться в квартиру права никто не имеет. Санитарная служба готова приехать и провести дезинфекцию. Но опять же — двери квартиры Плюшкина закрыты. А тем временем, тараканы добрались и до соседнего дома, говорят жильцы.

Айгерим Мукашева